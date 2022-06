Marilu Bueno - Reprodução/Globo

Marilu Bueno Reprodução/Globo

Publicado 22/06/2022 20:09

Rio - Marilu Bueno morreu nesta quarta-feira (22), aos 82 anos. A grande atriz da televisão brasileira estava internada desde maio, no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul, em estado grave. Os detalhes sobre a causa do falecimento de Marilu Bueno não foram divulgados. Colegas da classe artística lamentaram a morte da atriz.



fotogaleria

Juliana Paiva, que trabalhou na última novela feita por Marilu Bueno, comentou a morte da atriz. "Hoje nos despedimos de Marilu Bueno! Grande perda! Estivemos juntas em 'Salve-se Quem Puder'! Me lembro dela entrando na sala de caracterização 'tocando o terror' super animada com a novela e com a personagem! Muita luz, querida Marilu! Descanse em paz!", escreveu.