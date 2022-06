Conrado, da dupla com Aleksandro, recebeu alta hospitalar - Reprodução/Instagram

Conrado, da dupla com Aleksandro, recebeu alta hospitalar Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2022 19:11

Rio - Um boletim médico divulgado nesta quarta-feira (22) trouxe a notícia da alta hospitalar de Conrado, da dupla com Aleksandro. O sertanejo estava internado desde o dia 7 de maio após um acidente com o ônibus da equipe dos artistas, que ocorreu na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo. Sete pessoas morreram, entre as vítimas, estava o cantor Aleksandro.

fotogaleria "O Hospital Regional de Registro informa que o paciente João Vitor Moreira Soares recebe alta hospitalar nesta data, com orientações para acompanhamento e seguimento clínico multidisciplinar", informou em nota. Júlio Cesar Bigoli, músico que integra a banda dos artistas, também foi liberado do hospital.

No Instagram, o perfil oficial da dupla agradeceu a torcida pela recuperação de Conrado. "A Deus toda a honra e glória. Obrigado a todos por estarem conosco, dia após dia, nesta luta intensa pela vida. Nossos meninos receberam alta hospitalar e seguem para recuperação ao lado da família. Continuem em oração, pois essa é mais uma etapa a ser vencida. Deus abençoe a todos."