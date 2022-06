Joaquim Lopes testou positivo para Covid-19 - Reprodução/Instagram

Joaquim Lopes testou positivo para Covid-19Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2022 15:31

Rio - Joaquim Lopes contou nesta quarta-feira (22) que testou positivo para Covid-19. O ator desabafou sobre os sintomas que vem sentido e aproveitou para comentar que está isolado da esposa, Marcella Fogaça, e das filhas gêmeas Pietra e Sofia que não contraíram o vírus.

fotogaleria "Estou sumido aqui por motivos de Covid. Estava quase mandando meu material genético para a NASA, porque achei que não pegava essa história. Primeira vez que pego essa po***. Estou bem. Os dois primeiros dias foram horrorosos, uma dor no corpo... Acho que nunca senti dor igual na vida. Dor de cabeça, mal estar...ruim, ruim. Mas sem falta de ar, graças a Deus. Todo mundo aqui em casa fez teste e graças a Deus ninguém pegou", relatou.

O ator ainda aconselhou os seguidores sobre os cuidados contra o vírus. "Juro para vocês, eu não tinha pegado ainda, tomei todas as vacinas e está tudo certo. Mas vi umas vinte e cinco pessoas próximas pegando. Então, cuidem-se! Consegui me isolar aqui em casa, no quarto da bagunça. É importante separar talher, prato, copo, tudo o que você está usando e encostando, deixe separado para o resto da casa não correr perigo".