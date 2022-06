Luciano Camargo afirma que sofreu ’cancelamento’ por trocar de gênero musical - Reprodução / Instagram

Luciano Camargo afirma que sofreu ’cancelamento’ por trocar de gênero musicalReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2022 12:03 | Atualizado 22/06/2022 12:04

Rio - Luciano Camargo, da dupla com Zezé Di Camargo, falou sobre sua relação com a religiosidade e a carreira gospel, durante uma conversa com Karina Bacchi. O cantor afirmou que perdeu seguidores e foi "cancelado" após mudar de gênero musical.

fotogaleria

"Eu sempre fui de poucos amigos, esses que são de verdade, não se afastaram. Eu nunca fui homem de fazer farra. O sertanejo gosta de fazer violada em casa, eu nunca tinha feito. Eu fiz agora, levei um menino para tocar, em um momento nós cantamos louvor", iniciou o cantor.

"Eu não tive essa experiência de alguém se afastar de mim. Eu tive aquilo de ser cancelado, do cancelamento, eu nem sabia disso. Como eu não vivo do Instagram, a minha atenção para rede social é mínima. Não é o meu foco. O projeto saiu, quando eu lancei a primeira música, na outra semana, o pessoal que estava acompanhando falou: 'Você perdeu mais de 40 mil seguidores em dois, três dias'", contou sobre o lançamento de seu último álbum.

Durante a conversa, Karina Bacchi se emocionou ao afirmar que se enxergava em Luciano, pois se identificava com sua conversão à igreja protestante. "Eu sei o que é a gente querer mais, sempre se achar insuficiente e depois perceber que aquilo que a gente encontrou é tão maior que tudo", afirmou a apresentadora. "Você sente essa vontade de dividir?", indagou o artista. "Eu nunca senti tanta vontade de dividir algo na minha vida, quanto eu sinto de dividir isso! Eu entro no ônibus e vou lá em cima e me pego falando de Jesus", completou, contando sobre as conversas que tem com os músicos em suas viagens.