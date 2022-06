Bill Cosby é condenado de agressão sexual a adolescente em 1975 - AFP

Publicado 22/06/2022 10:34 | Atualizado 22/06/2022 10:35

Rio - Um júri da Califórnia determinou, nesta terça-feira, que o humorista Bill Cosby, de 84 anos, é culpado na acusação de agressão sexual a uma adolescente, na Mansão Playboy, em 1975, há quase cinco décadas. Judy Huth, que agora tem 64 anos, deve receber do comediante uma indenização de 500 mil dólares, o correspondente a mais de R$ 2,5 milhões na cotação atual.

De acordo com o júri de Santa Monica, Cosby molestou Judy Huth em 1975, quando ela tinha apenas 16 anos. O caso é uma das ações judiciais que ainda pesam sobre Cosby, acusado de agressão por dezenas de mulheres.



Ele foi preso na Pensilvânia em um caso criminal separado em 2018, mas foi libertado no ano passado quando sua condenação foi anulada por um detalhe técnico. Durante duas semanas de audiências civis, às quais Cosby não compareceu, os advogados disseram que o humorista e ator acompanhou Judy e sua amiga de 17 anos, Donna Samuelson, à mansão depois de conhecê-las em um set de filmagem.



Cosby negou qualquer crime, e seus advogados notaram aparentes discrepâncias no relato de Judy, incluindo que as duas adolescentes passaram até 12 horas na mansão após o suposto ataque. Eles também argumentaram que Judy havia alegado originalmente que o ataque ocorreu em 1974, quando ela tinha 15 anos, mas depois afirmou que os eventos aconteceram um ano depois.



O caso nunca foi processado criminalmente, pois o suposto crime havia prescrito quando Judy falou com a polícia. Judy conseguiu entrar com a ação civil sob uma lei da Califórnia que permite que adultos digam que foram abusados sexualmente quando menores, mas que reprimiram o ocorrido por anos.



Cosby foi uma figura distinta na cultura popular americana do século 20, alcançando sucesso como o obstetra e pai afável Cliff Huxtable em "The Cosby Show", que foi ao ar de 1984 a 1992.



No entanto, quase 60 mulheres acusaram Cosby publicamente de ser um "predador calculista em série que por quatro décadas dopou suas vítimas com sedativos e álcool para estuprá-las".