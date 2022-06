Mauro Machado, pai de Anitta, é internado novamente após ser diagnosticado com covid-19 - Reprodução Internet

Mauro Machado, pai de Anitta, é internado novamente após ser diagnosticado com covid-19Reprodução Internet

Publicado 22/06/2022 09:12

Rio - Mauro Machado, de 58 anos, pai da cantora Anitta, voltou a ser internado na noite desta terça-feira após testar positivo para covid-19. Painitto, como é conhecido o empresário, sofreu recentemente um AVC e passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer no pulmão. Ele ficou 13 dias no hospital e recebeu alta no último dia 17, mas teve que ser hospitalizado novamente por conta da covid.

"De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem recuperado, a Covid resolveu me visitar. Mais não sei quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo. Ainda bem que tenho a Dra. Ludhmila", disse o pai da cantora, fazendo referência à médica cardiologista Ludhmila Hajjar.

Painitto passou pela cirurgia para a retirada de um câncer no pulmão no dia 5 de junho. Ele explicou, dois dias após o procedimento, que se sentia constantemente cansado e ofegante. Depois de uma série de exames, quando teve um pico de pressão alta, que o levou a ter um AVC, foi constatado o câncer de pulmão.

Um dia após a cirurgia do pai, Anitta se pronunciou sobre o assunto. "Noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem. Escolhemos não falar nada antes, pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje, acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos", disse a cantora.