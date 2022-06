Rafinha Bastos - Reprodução/Youtube

Rio - Rafinha Bastos revelou em entrevista ao podcast 'Inteligência Ltda' que no início da carreira guardava seu dinheiro embaixo do colchão. O comediante contou que recebia o pagamento de suas apresentações em espécie e não por meios bancários.

"Na época saia com saco de dinheiro, levava e colocava debaixo do meu colchão. Tinha uma época que tinha debaixo do meu colchão R$ 500 mil", entregou. "Naquele época não tinha esse negócio de fazer [pagamento] por uma empresa própria porque o produtor local pegava dinheiro vivo das pessoas, não era cartão, ele ficava com uma montanha de dinheiro vivo, um pedaço da montanha de dinheiro ia para você, o outro ia para ele. Não tinha por que ele colocar esse dinheiro na conta dele e depois te repassar, porque ele ia pagar imposto de renda sobre o dinheiro que não ia ficar com ele, entendeu? Então ele passava para mim e eu levava para minha casa, ia juntando", disse.