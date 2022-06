Joelma grava clipe na Amazônia - Felipe Cacique/Divulgação

Rio - Joelma escolheu esta quarta-feira (22), dia do seu aniversário de 48 anos, para lançar seu novo videoclipe "Amor No Silêncio". Grande entusiasta da cultura da região Norte do Brasil, a cantora gravou as cenas em Novo Airão, em Manaus, capital do Amazonas. O clipe traz à tona o lado ribeirinho da artista, que aparce em meio ao Rio Negro.

"O que me move é a minha cultura, o Norte do nosso Brasil e cantar sobre o amor. Então esse clipe gravado na Amazônia é muito especial para mim. Gravamos na cidade de Novo Airão em Manaus e foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava literalmente em casa!", contou a cantora a Quem. A música também faz parte do repertório do novo DVD "Isso é Calypso Na Amazônia", que será lançado em breve.