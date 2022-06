Imagem de homem misterioso parecido com Michael Jackson viraliza no TikTok - DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO/TIKTOK

Publicado 22/06/2022 17:01 | Atualizado 22/06/2022 17:06

Rio - Michael Jackson está vivo? Um vídeo de um homem desconhecido e muito parecido com o rei do pop, que morreu em 2009, viralizou no TikTok nesta terça-feira (21). O caso fez os internautas levantarem, mais uma vez, a possibilidade do cantor não ter morrido. "Sim, ele está vivo. Por que as pessoas não acreditam?", questionou uma usuária da rede social.

A gravação que circula na plataforma mostra uma pessoa saindo de um carro enquanto se prepara para entrar em um supermercado. "Eu juro, pessoal, é o Michael Jackson", revela o homem que registrou o momento. A publicação já conta com mais de dois milhões de curtidas.

Contudo, apesar das especulações, não foram todos que compraram a ideia que o artista não morreu. "Se ele realmente estivesse vivo não andaria caracterizado como antes, seria facilmente reconhecido", reagiu uma internauta.

Michael Jackson morreu aos 50 anos, após sofrer uma parada cardíaca. A causa da morte foi divulgada como intoxicação aguda por propofol e benzodiazepina, combinação de medicamentos tranquilizantes. Os fãs de Michael nunca conformaram, e desde que a notícia foi revelada não pararam de criar teorias sobre o assunto, sempre apegando a qualquer ponta de esperança.