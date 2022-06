Simone Mendes fala sobre susto com filho mais velho, Henry - Reprodução / Instagram

Simone Mendes fala sobre susto com filho mais velho, HenryReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2022 13:44 | Atualizado 22/06/2022 13:49

Rio - Simone, da dupla com Simaria, usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para desabafar sobre o susto que levou com o filho mais velho, Henry, de 7 anos. A cantora contou que o menino veio ao seu quarto reclamando de uma dor insuportável no pé e por isso, precisou acompanhá-lo ao hospital durante a madrugada.

fotogaleria

"Madrugada foi insana! Chegou um cidadãozinho aqui no meu quarto", começou Simone nos stories, referindo-se a Henry. Em seguida, o menino tomou a palavra e deu detalhes sobre o episódio. "Eu estava no meu quarto e decidi vir para o quarto da minha mãe e do meu pai. Eu estava sentindo uma dor no pé. Insuportável. Não era uma dor normal. Eles tentaram fazer de tudo, daí, ela perguntou se eu queria ir no médico ou descansar mais um pouco. E eu queria ir, só para me livrar [da dor]. Fui pro médico e deu tudo certo", contou.

"Quando a gente foi teve um doutor que foi ver o que estava acontecendo comigo. Ele mexeu no meu pé, uma massagem. Eu tive que andar na ponta do pé no corredor inteiro", desabafou o pequeno, que fez exames e tomou remédios para dor. "Já está zero quilômetro, pode brincar, fazer tudo. Ele foi forte", elogiou a cantora. Além de Henry, Simone também é mãe de Zaya, de 1 ano de idade, ambos frutos do relacionamento com Kaká Diniz.