Bianca Andrade Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2022 10:00 | Atualizado 22/06/2022 10:16

Rio - Bianca Andrade, de 27 anos, a Boca Rosa, admitiu ter feito sexo a três com a ex-participante do reality show "A Fazenda" Marina Ferrari e o ex-namorado dela, Gabriel Roncatti. A revelação foi feita durante uma entrevista para o podcast "PocCast", comandado por Lucas Guedes e Rafael Uccman.

"Foi lá [na Farofa da Gkay] que saiu aquele 'kikiki' que a Bianca foi e ficou com aquele casal. Ficou só no beijo?", indagou Rafael. "Fiquei, sim. Não, teve mais que isso [beijo]", confessou a influencer, surpreendendo os apresentadores.

"Eu nunca falei abertamente e não lembro. Só lembro da Marina, graças a Deus, maravilhosa. Mas as pessoas souberam, né?", disse a empresária, evitando dar detalhes sobre o momento íntimo.

Vários perfis no Instagram repercutiram a fala de Bianca, gerando muitos comentários sobre o assunto, inclusive, do próprio Gabriel, um dos participantes do sexo a três. Em uma publicação do "Gossip do Dia", o rapaz escreveu: "Eu lembro, Bia...inclusive, saudades...", mas apagou o comentário momentos depois.