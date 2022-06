Daiana Garbin explica ausência nas redes sociais e volta a falar sobre doença de sua filha com Tiago Leifert - Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2022 09:20 | Atualizado 22/06/2022 09:25

Rio - A escritora Daiana Garbin, esposa do apresentador Tiago Leifert, voltou às redes sociais, na terça-feira, para explicar os motivos de sua ausência na web. No Instagram, a influenciadora afirmou que parte do sumiço se deve ao tratamento da filha do casal, Lua, de 1 ano de idade, que luta contra um tipo de câncer nos olhos, o retinoblastoma.

"Oi! Eu estava sumidinha aqui do Instagram, porque de tempos em tempos eu decido me afastar um pouco e concentrar todas as energias na Lua, no tratamento da Lua. Alguns de vocês perguntaram como está, está tudo bem, a gente segue firmes na luta", contou via stories.

Daiana aproveitou para tranquilizar os seguidores, alegando que voltou para rede social, além de relembrá-los sobre os perigos do retinoblastoma — doença que atingiu Lua — e a importância do diagnóstico precoce.

"Ontem, já fiz um post sobre retinoblastoma. É muito importante que a gente não deixe cair no esquecimento essa doença que pode ser tão perigosa para nossas crianças tão pequenininhas. O retinoblastoma pode levar uma criança a ficar cega, pode levar à morte, é uma doença muito séria", alertou a escritora.



"A gente não costuma dar muita atenção para saúde dos olhos das crianças. Em geral, a criança vai ao oftalmologista só quando reclama de algum problema de visão, já na escola, bem mais tarde. Então, uma visita ao oftalmologista, no primeiro ano de vida, pode fazer um diagnóstico precoce de vários tipos de doenças e problemas de visão", aconselhou.