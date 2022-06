Jade Picon curte noitada com Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva - Reprodução Internet

Publicado 22/06/2022 09:36 | Atualizado 22/06/2022 09:39

Rio - O que o "BBB 22" uniu, ninguém separa. Os ex-BBBs Jade Picon, Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva se reencontraram, na noite desta terça-feira. Paulo André e Scooby postaram nos Stories, do Instagram, algumas fotos em que aparecem com os amigos que fizeram no confinamento curtindo uma noitada.

fotogaleria

Em uma das imagens, Jade Picon aparece usando um modelito bem justinho, com vários recortes e transparência, ao lado do velocista, do surfista e do ator. Em outro registro, a influenciadora digital e os amigos aparecem em meio a outras pessoas.

Jade já está colhendo os bons frutos de sua participação no "BBB". A influenciadora foi confirmada, recentemente, no elenco da novela "Travessia", de Glória Perez, que vai substituir "Pantanal" no horário nobre da TV Globo. Ela recebeu uma autorização especial do Sindicato dos Artistas para atuar no folhetim.