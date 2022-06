Karina Bacchi fala sobre propostas para ensaios de bíquini e lingerie - Reprodução/YouTube

Karina Bacchi fala sobre propostas para ensaios de bíquini e lingerieReprodução/YouTube

Publicado 22/06/2022 21:32 | Atualizado 22/06/2022 21:37

Rio - Karina Bacchi abriu o jogo sobre as "tentações" que enfrentou após se convertar ao cristianismo. Prestes a estrear como cantora gospel , a apresentadora relembrou as propostas que recebeu para posar com roupas que "não agradam a Deus", segundo a famosa afirmou em conversa com Luciano Camargo no podcast "Positivamente".

fotogaleria

"Quando a gente começa a ter conhecimento da Palavra, é um momento de confronto. Tem o processo de conversão, e começa nosso processo de santificação. Sempre me achei uma menina boa, que não quer mal a ninguém e ajuda o próximo... Quando me converti e busquei, falei 'não sou tão boa quanto achava que era'. Eu tinha boa intenção, porém 'essa ação não agrada a Deus, e eu faço'. Meu modo de vestir não agradava a Deus, e eu achava que estava tudo bem", comentou.

Em seguida, Karina citou os convites atraentes que recebeu depois de se tornar cristã: "Quando eu me converti, o que veio de campanha de lingerie, de biquíni... Uma atrás da outra! Os cachês eram cinco vezes mais caros do que meu próprio cachê. Falei 'Uau, que proposta, hein, satanás! Aqui você não me engana, não'", disparou ela.