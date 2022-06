Zeca Camargo - Band

Publicado 22/06/2022 21:49

Rio - Zeca Camargo surpreendeu os fãs, nesta quarta-feira, ao revelar que passou por uma cirurgia de emergência recentemente. Em postagem no Instagram, o apresentador de 59 anos explicou que teve seu olho direito operado após ser diagnosticado com descolamento de retina. O jornalista aproveitou para avisar aos seguidores que se afastará das redes sociais pelos próximos dias, enquanto se recupera do procedimento.

“O velho Zeca, mas pode me chamar de ‘O Homem de Seis Milhões de Dólares’, com seu olho biônico! Sei que se você não tem pelo menos 50 anos, não vai entender essa brincadeira. (Google, socorro!). Mas é que quis contar a notícia com um pouco de humor”, brincou ele, ao postar uma foto de seu olhos para mostrar o curativo, fazendo referência à série que fez sucesso nos anos 1970.

Em seguida, o ex-apresentador do "Fantástico" foi sincero ao explicar o procedimento a que foi submetido na última terça-feira. “Você que me segue aqui e é sempre tão querida, tão querido, dentro da nossa relação de transparência, merece saber primeiro. Fui submetido ontem a uma cirurgia no olho direito. Diagnóstico: descolamento de retina. Solução: operação imediata”, contou.

Ao final da postagem, Zeca fez questão de tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde: “Tudo resolvido, procedimento super bem-sucedido - e já estou em casa repousando até o fim de semana. Isso significa que me afastarei deste espaço por um tempo. Mas sei que seguimos fortes acreditando na sabedoria, na cultura, nas mentes brilhantes que sempre celebramos aqui”, completou.

