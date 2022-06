Celebridades

Daiana Garbin explica sumiço nas redes sociais: 'Concentrada no tratamento da Lua'

Casada com Tiago Leifert, escritora voltou a falar dos perigos da doença que atingiu a filha do casal, que foi diagnosticada com retinoblastoma

Publicado 22/06/2022 09:20 | Atualizado há 3 horas