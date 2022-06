Robert Pattinson é eleito o homem mais bonito do mundo por Proporção Áurea - Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2022 10:56 | Atualizado 22/06/2022 11:13

Rio - Robert Pattinson, de 36 anos, foi eleito o homem mais bonito do mundo, segundo um estudo divulgado pelo site Brightside. A análise levou em consideração a técnica adotada pelo cirurgião plástico Julian de Silva, diretamente ligada à Proporção Áurea, padrão de beleza estabelecido pelos gregos.

O médico realizou comparações entre as características corporais do ator britânico e o padrão criado na Grécia Antiga, através da constante matemática responsável por simbolizar a beleza e perfeição. De acordo com o resultado da pesquisa, o astro de "Crepúsculo" e "The Batman" alcançou uma maior compatibilidade com a Proporção Áurea, estando 92,15% dentro do ideal de "homem perfeito".

O ator Henry Cavill vem logo atrás de Pattinson com uma compatibilidade de 91,64%, além dos atores Bradley Cooper, Brad Pitt e George Clooney. Na seleção dos dez mais bonitos, feita através da pesquisa, aparecem ainda os artistas Hugh Jackman, David Beckham, Idris Elba, Kanye West e Ryan Gosling.