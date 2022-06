Cauã Reymond posa sem camisa durante viagem a Milão, na Itália - Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2022 14:54

Rio - Cauã Reymond ajudou a elevar as temperaturas no Brasil ao compartilhar uma sequência de fotos tiradas durante sua viagem a Milão, na Itália. Na tarde desta quarta-feira, o ator surgiu vestindo apenas uma bermuda, deixando à mostra o abdômen trincado enquanto curtia um dia ensolarado do verão europeu.

"Verão por aqui", escreveu o galã, na legenda da publicação feita no Instagram. Não demorou muito até os fãs do ator encherem a postagem de elogios: "Lindo demais", disse uma seguidora. "O shape de milhões", comentou outro internauta sobre o corpo sarado do artista. "Calor por aqui também", brincou mais uma pessoa.

Cauã tem mostrado diversos momentos de sua viagem pela Europa, a convite de uma grife de luxo. O ator global participou de eventos de moda e posou com celebridades, incluindo o italiano Michele Morrone, conhecido por protagonizar a franquia "356 Dias".

