Kaê Guajajara e Rico Dalasam se apresentam na Mostra Maré de Música, nesta quinta-feira - Divulgação/Laryssa Machada/Naelson de Castro

Publicado 22/06/2022 20:49

Rio - Após realizar duas edições online, a Mostra Maré de Música está de volta ao formato presencial e a reestreia acontece nesta quinta-feira, às 20h, no Centro de Artes da Maré (CAM), Zona Norte do Rio. Dessa vez, Rico Dalasam e Kaê Guajajara se apresentam em um show gratuito para os moradores da região, no evento que busca promover a arte ao revelar diferentes estilos musicais. Os ingressos serão distribuídos a partir das 20h e cada pessoa tem direito a um convite.

Realizado pela Redes da Maré e pela Funarte, a Mostra Maré de Música acontece anualmente desde 2019 e se apresenta, também, como uma forma de atrair os cariocas para conhecerem a cena cultural da comunidade. Em sua quarta edição, o festival vai até dezembro, com eventos mensais no palco do CAM. Entre os artistas que já se apresentaram no espaço estão Luedji Luna, BNegão e a Orquestra Abayomi Afrobeat, além de Rico Dalasam, que retorna ao local no show desta quinta.

SERVIÇO

Mostra Maré de Música - Rico Dalasam e Kaê Guajajara

Quinta-feira, 23 de junho, às 20h

Entrada gratuita; os ingressos serão distribuídos a partir das 20h no Centro de Artes da Maré.

Cada pessoa tem direito a retirar 1 ingresso. Local está sujeito a lotação;

Centro de Artes da Maré: Rua Bitencourt Sampaio, 181 - Maré, Rio de Janeiro

Classificação etária: livre.