Roda de samba em homenagem a Dona Ivone Lara acontece nesta quinta-feira (23)Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 22/06/2022 18:01

Rio - O coletivo carnavalesco Loucura Suburbana, que reúne profissionais e pacientes da rede de saúde mental, além de moradores do Engenho de Dentro, vai realizar uma roda de samba em homenagem a Dona Ivone Lara, nesta quinta-feira (23), das 16h às 20h, no bosque que leva o nome da grande dama do samba, junto ao Instituto Municipal Nise da Silveira, na rua Dr. Leal, Zona Norte do Rio.

O evento também vai contar com a participação da bateria A Insandecida, dos bambas André Lara, Marquinhos Diniz, Bruno Castro, além do grupo Jongo da Serrinha.

Dona Ivone Lara, que morreu em 2018, era enfermeira e dedicou parte da sua vida à saúde pública. Ela foi a principal auxiliar da psiquiatra Nise da Silveira, que criou uma nova forma de cuidar dos pacientes de saúde mental, com arte e tratamento humanizado.



Sobre o Bosque Ivone Lara





O local foi inaugurado no dia 26 de março deste ano . Os espaços foram pensados para proporcionar diferentes opções de atividades, como piquenique, recreação infantil e exposições ao ar livre, além de visitação aos jardins e caminhadas. Também foram colocadas duas estátuas, uma de Dona Ivone Lara e outra de Nise da Silveira, para que os visitantes contemplem o espaço e registrem o momento.

A Dama do Samba

Nascida em 13 de abril de 1922, no Rio de Janeiro, Yvonne Lara da Costa cresceu para fazer história na música brasileira. Indo na contramão das convenções machistas da época, a carioca se tornou a primeira mulher a integrar a Ala de Compositores da escola de samba Império Serrano e, em 1965, quebrou barreiras dentro da agremiação ao assinar o samba-enredo “Os cinco bailes da história do Rio”, com Silas de Oliveira e Bacalhau.