José Lucas de Nada, filho de José Leôncio Reprodução

Publicado 22/06/2022 16:19

Rio - Irandhir Santos sofreu uma queda de um cavalo durante as gravações de 'Pantanal', no Mato Grosso do Sul. O ator foi submetido a uma cirurgia no ombro e precisou ser afastado da trama das nove até a próxima semana.

fotogaleria A notícia foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash Uol. De acordo com o jornalista, o ator sentiu dores no ombro após a queda e foi encaminhado para um hospital em Campo Grande. Ao saber da necessidade do procedimento cirúrgico, Irandhir Santos pediu para ser levado a Recife, onde vive com o marido, Roberto Efrem, para se reestabelecer ao lado da família.

No folhetim global, o ator interpreta José Lucas de Nada, filho de José Leôncio, pai que reencontrou já adulto, com Generosa. O ex-caminhoneiro se interessa por Juma, namorado do seu irmão, Joventino. Na primeira fase da trama, Irandhir Santos interpretou o pai de José Leôncio, que acaba se tornando o Velho do Rio.