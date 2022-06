Japinha Conde está animada para os festejos juninos - Divulgação

Publicado 22/06/2022 14:49

Rio - A cantora Japinha Conde vai se apresentar na Feira de São Cristóvão na próxima sexta-feira, a partir das 23h30. A artista promete animar a feira com grandes hits, como “Na Cama Maltrata”, “Perdeu Ela e Me Perdeu”, “Romance Desapegado”, “Desperdício”, e seu último lançamento “Olha Eu Aqui De Novo”.

Japinha está empolgada para as comemorações juninas, “Estou muito ansiosa para cantar nos palcos da minha cidade natal, sou carioca, nasci na Ilha do Governador aqui no Rio, cada vez que faço shows aqui é uma gratidão e honra muito grande. Estou feliz demais! Vai ser um momento único e muito especial”, afirma.

Além da feira, a cantora também se apresentará no Haras Soares em Duque de Caxias, às 22h, e no Espaço Terraço Rio das Pedras, a partir de meia-noite, no sábado.