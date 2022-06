Alanis Guillen no ’Encontro’ - Reprodução

Alanis Guillen no ’Encontro’Reprodução

Publicado 22/06/2022 12:49 | Atualizado 22/06/2022 12:52

Rio - A atriz Alanis Guillen, que vive a personagem Juma Marruá em "Pantanal", participou do "Encontro" na manhã desta quarta-feira. Durante o bate-papo com Fátima Bernardes, Alanis falou sobre o triângulo amoroso com Joventino (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos).

fotogaleria

"Ela está completamente bagunçada. Ela tem certeza que é amor o que sente pelo Jove, mas o Zé Lucas despertou algo novo. Ele mexe com um lugar que ela não tem controle, mexe com energia do corpo e ela não entende o que está acontecendo. Ela sofre", explica Alanis.

A atriz também comentou a primeira noite de amor entre Juma e Jove, que tem previsão de ir ao ar nas próximas semanas, e ressaltou a parceria com Jesuíta Barbosa. "Ele é um parceiraço e a gente contrói tudo juntos. Para a cena em que eles se amam, a gente encontrou na hora como seria, vivendo junto, no olho, no peito e na mão dada. Não se faz nada sozinho", afirmou.

A aproximação entre Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa nos bastidores de "Pantanal" chamou atenção do público, que começou a especular que os atores estariam vivendo um romance também fora das telas. Em entrevista recente ao "Fantástico", os dois negaram e disseram que são apenas amigos. No entanto, nas redes sociais, chegou a viralizar um vídeo em que Alanis e Jesuíta se beijam na comemoração do aniversário de Alanis, quando eles ainda estavam gravando no Pantanal.