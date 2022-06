'A Casa do Dragão' estreia no dia 21 de agosto - Divulgação

Publicado 22/06/2022 12:27

Rio - A HBO Max divulgou, nesta quarta-feira, o primeiro pôster oficial de "A Casa do Dragão", série original derivada de "A Guerra dos Tronos". A atração estreia na plataforma de streaming no dia 21 de agosto e terá 10 episódios.

Baseada no livro "Fogo & Sangue", do escritor George R.R. Martin, a série é ambientada 200 anos antes dos eventos de "A Guerra dos Tronos" e conta a história da Casa Targaryen. O elenco principal reúne Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans.