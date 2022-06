Natalie Portman em - Divulgação

Publicado 22/06/2022 17:25

A atriz Natalie Portman falou sobre seu papel no filme "Thor: Amor e Trovão", da Marvel, que chega aos cinemas no dia 7 de julho. Em entrevista à revista "Variety", publicada nesta quarta-feira (22), a artista contou que está "tentando impressionar" os filhos com o papel em no longa. Ela dá vida à personagem Jane Foster, que esteve presente nos dois primeiros filmes do herói, e agora retorna com superpoderes.

Natalie contou como seus filhos se sentiram ao vê-la retornar ao Universo Cinematográfico da Marvel. A atriz é mãe de Aleph e a Amalia, frutos do casamento com o marido Benjamin Millepied. "Sinto que é a fase da minha carreira em que estou realmente tentando impressionar meus filhos. Meus filhos ficaram tão encantados com esse processo, visitando o set e me vendo vestida com uma capa. Foi muito legal. É muito raro que meus filhos digam, 'Por favor, vá trabalhar!' Normalmente, é exatamente o oposto", contou.



"Thor: Amor e Trovão" é o quarto filme da franquia sobre o herói. Portman atuou nos dois primeiros longas, mas esteve fora de "Ragnarok", lançado em 2017. Nas imagens e trailers de divulgação, sua personagem aparece superforte, após se tornar a Poderosa Thor, versão feminina do deus do trovão.