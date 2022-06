Monique Evans provoca Arthur Aguiar ao comentar polêmica envolvendo Jade Picon - Reprodução

Monique Evans provoca Arthur Aguiar ao comentar polêmica envolvendo Jade PiconReprodução

Publicado 22/06/2022 18:49

A apresentadora Monique Evans resolveu dar sua opinião sobre a polêmica envolvendo Jade Picon. A ex-BBB, que agora faz parte no elenco da nova novela das 21h, da Rede Globo, vem sendo criticada por assumir o papel sem ter um estudo como atriz. Monique, no entanto, saiu em defesa da influenciadora nas redes sociais.

A ex-modelo exaltou a participação da jovem em 'Travessia', trama de Gloria Perez que substituirá 'Pantanal', e aproveitou para alfinetar o campeão do BBB22, Arthur Aguiar. "Deve ter muita gente com inveja da Jade Picon, que vai estar na novela. Às vezes ganhar o 'BBB' não quer dizer nada! Tenho visto os outros desfilando, trabalhando... E onde está o campeão? Parabéns, Jade!", escreveu Evans.

O comentário de Monique dividiu opiniões nas redes sociais. "Falei isso ontem: para fazer história não precisa ganhar o 'BBB' e a Jade fez história no programa e agora vai trilhar a história dela na teledramaturgia. A Disney venceu esse 'BBB'. Cada um está conquistando muita coisa. Mas quem foi mesmo o campeão do 'BBB22' que eu nem lembro?", questionou uma internauta.



Outro usuário discordou de Monique. "Ah, Monique, qual foi? Inveja? Cheio de atrizes talentosas sonhando com uma oportunidade e aí você mete essa, tia? Justamente você? Nada contra a Jade. Que ela seja muito feliz... Mas é questão de roubar a oportunidade de outra profissional. Ela já é milionária e famosa", opinou o rapaz.

Os fãs de Arthur também não deixaram o comentário da apresentadora passar. "Juro que não ia te dar ibope, mas tem coisas que não tem como. O campeão está do lado do seu maior prêmio, que é a sua filha. E felizmente ele não poderá nem vir aqui responder esse teu tuíte, porque além dele ter sido campeão do maior reality show do país, ele é maduro demais para debater com gente vazia que nem você", postou a internauta.