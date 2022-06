Maiara, da dupla com Maraisa - reprodução do instagram

Publicado 23/06/2022 22:00

São Paulo - Por meio de um vídeo, nas redes sociais, Maraisa, da dupla com Maiara, disse que sofreu um acidente no último sábado (18). Ela relatou que se machucou enquanto tomava banho em um hotel após um show.

"No sábado eu passei um sustinho. Quero agradecer primeiro a discrição de todos os fãs que tavam no hotel e viram toda a movimentação e não vazaram os vídeos", iniciou a sertaneja.

Em seguida, ela contou delathes do acidente: "Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim. Mas foi só um susto, o corpo de bombeiros chegou muito rápido, os médicos me atenderam muito rápido". No entanto, a cantora se machucou: "Fiquei com um cortezinho aqui no pulso".

