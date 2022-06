Irandhir Santos - Reprodução do Instagram

Irandhir SantosReprodução do Instagram

Publicado 23/06/2022 11:02

Rio - Irandhir Santos, de 43 anos, se pronunciou, através do Instagram, na noite desta quarta-feira, sobre o acidente que sofreu durante as gravações de 'Pantanal', da TV Globo. O ator precisou ser submetido a uma cirurgia no ombro após cair de um cavalo. Em sua publicação, o artista agradeceu o carinho dos fãs, disse que iniciou a fisioterapia e que retornará em breve ao trabalho.

fotogaleria

"Agradeço as diversas mensagens que tenho recebido. Estou bem. A cirurgia aconteceu há algumas semanas e ocorreu muito bem. Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma sela de prata para disputar", brincou Irandhir, citando seu personagem no folhetim global.



Em 'Pantanal', o ator interpreta José Lucas de Nada, filho de José Leôncio, pai que reencontrou já adulto, com Generosa. O ex-caminhoneiro se interessa por Juma, namorado do seu irmão, Joventino. Na primeira fase da trama, Irandhir Santos interpretou o pai de José Leôncio, que acaba se tornando o Velho do Rio.