Almir Sater é parado em bliz e tietado por policiais Reprodução do Facebook

Publicado 23/06/2022 11:40

Rio - Almir Sater, de 65 anos, foi parado por uma blitz no Mato Grosso do Sul, na noite da última terça-feira, dia 21. Policiais do sétimo batalhão da Polícia militar de Aquidauana aproveitaram o encontro com o ator, que está no ar na novela 'Pantanal', da TV Globo, e posaram para uma foto com ele. A imagem foi compartilhada no perfil do batalhão no Facebook.

Na legenda, o perfil descreveu a abordagem policial e se referiu ao ator como Eugênio, seu personagem no folhetim global, além de fazer referências às cenas dele na trama global. "Já estava escurecendo. Nossa equipe da patrulha rural avistou o Eugênio, próximo à chalana, contemplando o horizonte no barranco do Rio. "O policial se aproximou e perguntou: o senhor que é o dono da chalana? E ele respondeu: 'Essa é minha sina, correr as águas desse Pantanal levando e trazendo gente, sonhos e esperança. Essa vida é bonita demais para ser sozinho".

Por fim, o batalhão agradeceu: "Muito obrigado, Eugênio. Por levar e trazer: gente, sonhos e esperança! Enquanto nós da PMMS buscamos levar paz e segurança. Boa noite!”.

Nos comentários, os internautas reagiram à publicação. "Ah, quanto privilégio. Grande Almir Sater", comentou um. "Almir gente da nossa terra, simplicidade de pessoa", opinou outro. "Também quero encontrar o Eugênio", torceu um terceiro.



Em 'Pantanal', Eugênio é condutor de chalana. Assim como Trindade (Gabriel Sater) e o Velho do Rio (Osmar Prado), ele uma figura mítica, uma entidade que abriga aquela planície alagada. Eugênio e sua chalana têm um propósito espiritual: carregar as almas, eliminar o mal, purificar e trazer vida nova.