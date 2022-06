Fernando Zor ’baba’ por Maiara e lamenta distância - Reprodução / Instagram

Rio - Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, não poupou elogios à noiva, Maiara, em uma publicação feita pela cantora na madrugada desta quinta-feira. No Instagram, a artista postou uma série de fotos que realizou com a irmã, Maraisa, em um jatinho, fazendo com que o parceiro se derretesse por ela.

"Fica me provocando, Maiara, fica!", brincou o sertanejo nos comentários. "Vem", respondeu Maiara, divertida.

Fernando, porém, lamentou que a agenda de shows conflitante dos dois não permitirá que se encontrem tão cedo. "Que saudade. Não está fácil, não. Essa semana nossa logística não vai bater, não sei se vou aguentar", desabafou. "Face time não é a mesma coisa, amor", completou o cantor.

Os dois estão juntos desde 2019 e passaram por muitos términos e reencontros. Maiara e Fernando ficaram noivos durante uma viagem para Dubai, em fevereiro do ano passado, mas terminaram tudo em dezembro. No entanto, em abril deste ano, os dois reataram o compromisso e seguem juntos.