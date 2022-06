Danuza Leão morreu aos 88 anos, no Rio de Janeiro - Reprodução de TV

Danuza Leão morreu aos 88 anos, no Rio de JaneiroReprodução de TV

Publicado 23/06/2022 08:09 | Atualizado 23/06/2022 08:15

Rio - Famosos, personalidades e anônimos repercutiram a morte da ex-modelo e escritora Danuza Leão nas redes sociais. Ícone de toda uma geração, Danuza morreu aos 88 anos , vítima do agravamento de um enfisema pulmonar. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio.

Danuza publicou vários livros e falava sobre cultura e comportamento em suas colunas jornalísticas. Ela já escreveu para o "Jornal do Brasil", "O Globo" e "Folha de S. Paulo". "Noite triste para o jornalismo", disse Gerson Camarotti, comentarista político da Globonews, no Twitter. "Mais uma perda... Esse ciclo da vida, de pessoas indo e vindo, acho que nunca irei me adaptar", lamentou a atriz Zezé Motta.

Confira abaixo a repercussão da morte de Danuza Leão:

Gerson Camarotti, jornalista: "Noite triste para o jornalismo: Morre Danuza Leão, escritora, colunista influente e ex-modelo que marcou várias gerações no Brasil".

Astrid Fontenelle, apresentadora: "RIP Danuza Leão. A mulher que tem uma autobiografia intitulada Quase Tudo já diz a que veio. Colunista, modelo lá pelos 60. Foi casada com Samuel Wainer, com quem teve três filhos. Uma, a querida amiga Pink Wainer. É também avó da Rita Wainer e do João. Uma belíssima linhagem".

Zezé Motta, atriz: "Só quem viveu a maioridade nos anos 70/80 no Rio, onde praticamente tudo acontecia, vai entender o quão a frente do tempo era a Danuza Leão. Soube agora de manhã que ela partiu... Mais uma perda... Caramba! Esse ciclo da vida, de pessoas indo e vindo, acho que nunca irei me adaptar".

Rosana Hermann, jornalista: "Que triste, morreu a Danuza Leão".

Cristovam Buarque, político: "Danuza Leão viveu e ajudou a fazer um mundo melhor e mais belo. Obrigado, Danuza"

Britto Jr., jornalista: "Morre Danuza Leão, 88. Seus livros e colunas de jornal ensinavam elegância, artigo raro no mundo atual".

Maurício Branco, ator: "O mais louco de tudo é que: Nós não éramos amigos, mas como todo leitor se identifica com o autor de um livro incrível, foi assim que Danuza Leão praticamente me educou. Seu livro "Na sala com Danuza " é desde os anos 90 meu livro de cabeceira. Fui muito bem educado pelos meus Pais, mas ela que trouxe o verniz que eu precisei para encarar o circuito Elizabeth Arden. Quando ela lançou sua biografia fui o primeiro a comprar com certeza. Um dia voltando da academia, passei por um restaurante Tailandês na Dias Ferreira, e lá estava ela, jantando com um senhor com porte de príncipe. Eu fui em casa peguei o livro e cheguei na mesa com delicadeza e pedi uma dedicatória. Ela escreveu: Uau !!! Achei o máximo você pedir meu autógrafo!! Sabia de tudo, dona de um bom senso fora de série, sem falar em toda a sua história de vida. Minha Vida é dividida em duas partes. Antes e depois de professora Danuza. Vá em Paz. E muito obrigado por me ensinar a ser um ser humano melhor. Hoje mesmo lembrei dela no capitulo dedicado a Ressacas do "Na Sala", porque hoje acordei com a cabeça girando".







Ingrid Guimarães, atriz: "Danuza Leão"

