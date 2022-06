Danuza Leão morreu aos 88 anos, no Rio de Janeiro - Reprodução de TV

Danuza Leão morreu aos 88 anos, no Rio de JaneiroReprodução de TV

Publicado 23/06/2022 00:51

Morreu na noite desta quarta-feira (22), aos 88 anos, a jornalista, escritora e ex-modelo Danuza Leão. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, em decorrência do agravamento de um enfisema pulmonar. De acordo com informações dos familiares, Danuza será cremada no Caju, mas a data e o local não foram repassados.

Danuza nasceu na cidade de Itaguaçu, no Espírito Santo, mas mudou para o Rio de Janeiro com a família aos 10 anos. Iniciou a carreira de modelo cedo, aos 17, tornando-se a primeira brasileira a desfilar no exterior. Irmã da cantora e compositora Nara leão, Danuza foi testemunha do nascimento da bossa nova, já que os cantores mais influentes da época se reuniam no apartamento de seus pais, na Avenida Atlântica, em Copacabana.



Aos 20 anos, Danuza casou com o jornalista Samuel Wainer, fundador e proprietário do jornal 'Última Hora' e do relacionamento nasceram três filhos: a artista visual Pinky Wainer, o distribuidor cinematográfico Bruno Wainer e o jornalista Samuel Wainer Filho, morto em um acidente de carro em 1984, aos 29 anos.

Danuza ainda casou com o compositor e cronista Antônio Maria e com o jornalista Renato Machado, que por muitos anos trabalhou na Rede Globo.

Como jornalista, assinou coluna no 'Jornal do Brasil', 'Folha de S. Paulo' e 'O Globo'. Danuza lançou ainda oito livros, dentre eles "Na sala com Danuza" (1992) e a autobiografia "Quase Tudo" (2005).