PMs estão atuando no Morro do Dendê Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/06/2022 07:36 | Atualizado 23/06/2022 09:19

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na manhã desta quinta-feira em seis comunidade da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador), com apoio de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE), atuam no Dendê, Guarabú, Bancários, Praia da Rosa, Querosene e Parque Royal.