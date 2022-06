Imagens de festa com pessoas armadas circulou na internet - Reprodução

Publicado 27/06/2022 09:18

Rio - A Polícia Militar acabou com uma festa na noite de sábado após um vídeo circular nas redes sociais com homens armados em Barra Mansa, no Sul fluminense. Nas imagens, é possível ver pelo menos um homem com uma pistola apontada para cima. O evento acontecia em um sítio no bairro São Domingos.



Na ação, um homem de 18 anos foi preso e um adolescente, de 17, apreendido. Segundo a PM, eles aparecem nas imagens com as armas para o alto. Os militares informaram que foram ao sítio após terem acesso ao vídeo. Após o cerco do local, os dois chegaram a tentar esconder as pistolas e fugir, mas foram encontrados.



Com eles, foram apreendidas uma pistola e uma réplica de pistola, 13 munições e 24 frascos de loló.



O dono do sítio também foi encaminhado à delegacia. Ele foi ouvido e liberado.

O jovem preso vai responder por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas. O menor foi associado a fato análogo dos mesmos crimes. O caso será conduzido pela Vara da Infância e Juventude.

Vídeo: