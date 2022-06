Um dos objetivos da PM é reprimir a movimentação de grupos criminosos rivais que trazem instabilidade territorial à região da Cidade de Deus, causada por disputas entre facções - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/06/2022 08:06 | Atualizado 27/06/2022 10:36

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana, na Zona Sul; Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste; Furquim Mendes e Dique, entre os bairros de Jardim América e Vigário Geral, na Zona Norte; e Bandeira Dois, em Del Castilho, na mesma região. fotogaleria Rio - Equipes da Polícia Militar estão em operação, na manhã desta segunda-feira, em pelo menos cinco comunidades do Rio. Desde cedo os agentes ocupam as favelas do, em Copacabana, na Zona Sul;, em Jacarepaguá, na Zona Oeste;, entre os bairros de Jardim América e Vigário Geral, na Zona Norte; e, em Del Castilho, na mesma região.

De acordo com a corporação, policiais da UPP estão nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo para reprimir e combater a ação de criminosos na região, relacionadas a tráfico de drogas, furtos, roubos e latrocínios.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), em conjunto com unidades do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), atuam na Cidade de Deus com o objetivo de evitar e reprimir a movimentação de grupos criminosos rivais que trazem instabilidade territorial à região, causada por disputas entre facções. As equipes em campo buscam prender criminosos, bem como a apreensão de armas e drogas.

Nas comunidades Furquim Mendes e Dique, os policiais do 16º BPM (Olaria) atuam para combater a ação de criminosos envolvidos com roubo de carga e automóveis que se abrigam na região; bem como recuperar veículos roubados e clonados que vêm sendo utilizados para a prática de crimes; além de retirar barricadas, verificar denúncias e cumprir de mandados de prisão.

A ação dos agentes do 3º BPM (Méier) na comunidade Bandeira Dois visa a prisão de criminosos, retirada de barricadas colocadas em vias públicas que impedem o direito de ir e vir dos moradores, bem como a circulação de veículos de empresas prestadoras de serviços.

Ainda não há registro de prisões, feridos ou apreensões.

Impacto da operação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 14 unidades escolares estão com as portas fechadas na região da Cidade de Deus, por conta da operação. Os alunos tiveram as atividades realizadas de maneira remota. A medida de segurança segue o protocolo previsto e tem o objetivo de não expor funcionários e estudantes aos riscos.

Já as escolas localizadas nas regiões do Cantagalo, Bandeira Dois, Furquim e Dique estão funcionando normalmente, sem alterações.