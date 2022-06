Material apreendido com criminosos - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 27/06/2022 22:05 | Atualizado 27/06/2022 22:10

Rio - A Polícia Militar prendeu na tarde desta segunda-feira (27), na Rua do Riachão, no bairro Ouro Preto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, dois suspeitos de ligação com um grupo paramilitar que age na região após informações passadas pelo Disque Denúncia.

Segundos os agentes, equipes da Corregedoria da PM receberam denúncias de que milicianos estariam se apropriando indevidamente de terrenos vazios no conjunto Ouro Preto, mais conhecido como Conjunto da Marinha. Os homens estariam colocando uma faixa dizendo que era propriedade particular, e loteando-os para fins da organização criminosa. Além disso, a polícia afirma que eles andavam armados extorquindo comerciantes da região.



Ao fazer buscas na localidade, os agentes conseguiram localizar e prender os criminosos, que não tiveram os nomes divulgados. Com eles foram apreendidos um carro roubado, uma pistola calibre .9mm, um carregador, 18 munições, dois relógios, dois celulares, uma máquina de cartão e R$ 109 em espécie.