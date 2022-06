Caso está sendo investigado pela 82ª DP de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Caso está sendo investigado pela 82ª DP de MaricáFoto: Arquivo MAIS

Publicado 27/06/2022 19:45

Rio - Um bebê de apenas dois anos foi atendido com queimaduras de segundo grau espalhadas pelo corpo na última sexta-feira (24), no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá, na região Metropolitana do Rio.

De acordo com as primeiras informações, após ser atendido na unidade de saúde, o menor foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde permanece internado. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que parentes da criança foram ouvidos na 82ª DP (Maricá), e diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.