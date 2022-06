Deputado Jones Moura - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/06/2022 18:52

Rio - O deputado federal Jones Moura (PSD), sofreu uma tentativa de assalto na tarde deste domingo (26), na Avenida Brasil, na saída da Rodovia Washington Luiz, próximo a uma passarela. De acordo com a vítima, ela estava com dois colegas dentro de seu carro, quando de repente quatro bandidos armados com submetralhadoras cercaram o veículo.

"Eu estava saindo do culto com dois pastores. Os bandidos tentaram bater e abrir a porta. O carro é blindado. Eu tive a frieza de arrancar com ele [carro]. Ainda olhei pelo retrovisor e vi que eles [criminosos] entraram em um carro e tentaram uma perseguição. Eu consegui acelerar e eles desistiram", afirmou Jones.

Apesar do ocorrido, o deputado disse que todos ficaram bem. Além disso, ele agradeceu as pessoas que mandaram mensagens. "Já estou em casa e está todo mundo bem. Quero agradecer a vocês que estão preocupados. Vou lavrar esse boletim de ocorrência na 22ª DP (Penha), que é a região do local onde eu sofri esse crime. Quero dizer para todos que graças a Deus estamos bem. Obrigado", finalizou.

Procura pelo DIA para comentar sobre o assunto, a Polícia Civil não se manifestou.

Vereador tem carro atingido na Avenida Brasil





O carro em que ele estava, uma picape Hilux SW4, blindada, foi atingido por dois tiros de pistola, disparados no vidro lateral do motorista. O próprio vereador conduzia o veículo. Com a blindagem, os disparos não o atingiram e ele passa bem. O vereador Luciano Vieira (Avante), da Câmara Municipal do Rio, teve seu veículo atingido por tiros no início da noite deste sábado (25) na Avenida Brasil O carro em que ele estava, uma picape Hilux SW4, blindada, foi atingido por dois tiros de pistola, disparados no vidro lateral do motorista. O próprio vereador conduzia o veículo. Com a blindagem, os disparos não o atingiram e ele passa bem.

O vereador estava sozinho no carro, na altura de Costa Barros, Zona Norte do Rio, no momento em que os homens na moto o interceptaram. Os criminosos fugiram após os disparos.



A Polícia Civil investiga o caso. Ainda não se sabe se foi uma tentativa de assalto ou um atentado direcionado ao político.