Ação resultou na apreensão de 494 cápsulas de cocaína, 35 sacos de cocaína e 20 sacolasDivulgação

Publicado 27/06/2022 17:45 | Atualizado 27/06/2022 17:45

Rio – Agentes do 32º BPM (Macaé) prenderam, no último domingo (26), o traficante, Marcos Vinicius da Silva Braga, conhecido como 'Belo', e outros dois comparsas, na comunidade da Portelinha, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a corporação, 'Belo' foi encontrado fazendo distribuição de drogas com outros dois homens. Além da prisão, a ação resultou na apreensão de 494 cápsulas de cocaína, 35 sacos de cocaína e 20 sacolas.De acordo a PM, ‘Belo’ estava em um carro realizando a distribuição do material entorpecente. Ao avistarem que seriam abordados pelos policiais, 'Belo', Paulo Sérgio Bernardo flores e Almani kargbo, abandonaram o veículo e tentaram fugir dos oficiais.Após cerco tático, os agentes efetuaram a prisão dos três criminosos e realizaram a apreensão do material entorpecente e do veículo. Os criminosos foram encaminhados à 128° DP (Rio das Ostras), responsável pela ocorrência, para registro.