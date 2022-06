Pessoas trans e travestis terão a oportunidade de estudar e alcançar novos futuros através da educação - Governo do Estado do RJ

Publicado 27/06/2022 17:12 | Atualizado 27/06/2022 17:19

Rio- No Mês do Orgulho LGBTQIA+, pessoas trans e travestis terão a oportunidade de trilhar o caminho da educação. Estão abertas as inscrições para a primeira turma do Projeto Dam+, que oferecerá bolsas de estudos e aulas de reforço escolar para obtenção do certificado de conclusão do Ensino Fundamental. Serão 30 vagas ofertadas, nesse início.

As aulas terão início em agosto e acontecerão no Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, no Centro do Rio, das 13h às 17h, durante o período aproximado de um ano. Além do material didático, o projeto também contará com bolsa mensal de R$600 para quem cursar as aulas reforço, lanche e vale-transporte.

“O objetivo do Dam+ é proporcionar educação às pessoas trans e travestis que não tiveram acesso ao ensino fundamental e dar a elas a certificação da conclusão desta fase, assim como prepará-las para eventualmente fazer concursos públicos ou ingressarem no mercado de trabalho preparando-os para áreas especificas”, disse Carlos Tufvesson, coordenador de Diversidade Sexual da Prefeitura.

O projeto é desenvolvido pela Prefeitura do Rio por meio da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (CEDS), da Secretaria de Governo e Integridade Pública, em conjunto com outras pastas, como a de Saúde e Educação. A proposta é oferecer aulas com os professores da Secretaria de Educação e de outras áreas de atuação, de acordo com as secretarias envolvidas.