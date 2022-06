William Oliveira se entregou à polícia - Divulgação

Publicado 27/06/2022 20:18 | Atualizado 27/06/2022 20:31

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça, junto à 27ª Vara Criminal, denunciou os pintores Willian Oliveira Fonseca e Jhonatan Correia Damasceno pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte), extorsão qualificada e incêndio contra a aposentada Martha Maria Lopes Pontes, de 77anos, e a diarista, Alice Fernandes da Silva, de 51. O crime ocorreu no último dia 9, no apartamento da idosa, no Flamengo, Zona Sul da cidade.

Também foi pedida, por meio de requerimento pelo MPRJ, a conversão da prisão temporária de Fonseca em preventiva. Damasceno teve a prisão em flagrante analisada em audiência de custódia no último dia 12, quando foi convertida em preventiva.

De acordo com a denúncia do MPRJ, Jhonathan arquitetou a empreitada criminosa. Ele havia sido contratado, no início deste ano, para o serviço de pintura geral no condomínio, tendo sido posteriormente indicado para prestar o mesmo serviço no apartamento da aposentada.

Conforme a denúncia, ambos constrangeram as vítimas ao exigirem de Martha Maria que assinasse cinco cheques, obtendo vantagem em um total de R$ 15 mil. Na sequência, imobilizaram as vítimas e provocaram lesões nos pescoços de ambas (degoladas), o que provocou as mortes.

Foram levados pela dupla diversos pertences do local, incluindo dois aparelhos celulares, levados em uma mochila e de uma sacola. Os criminosos ainda causaram um incêndio ao colocarem fogo no apartamento.