Publicado 27/06/2022 18:26 | Atualizado 27/06/2022 21:26



Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) pediu, nesta quinta (24), que a cidade de Petrópolis juntamente com o Instituto Estadual Ambiental (Inea) implementem e/ou comprovem a execução de uma série de drenagem em rios, microdrenagem e outras ações que reduzam os riscos em casos de chuva. As demandas visam concretizar os compromissos assumidos em audiência no dia 24 de março, após chuvas de fevereiro março terem matado mais de 230 pessoas e destruído parte da cidade.

Segundo o MPRJ, o Inea, o Município de Petrópolis e o Estado do Rio têm até quinta-feira (30) para definir o prazo para início e conclusão das obras de dragagem, dando prioridade às áreas mais críticas. Já as ações de microdrenagem devem apresentar um cronograma detalhando as medidas e os indicadores, com prazo de conclusão para antes da época de chuvas.



O MP também pediu que a cidade comprove que iniciou ou já está próximo de encerrar as obrigações assumidas e homologadas na Justiça – plano municipal de redução de riscos, programa de educação ambiental e programa de coleta seletiva.



Ainda segundo o órgão, há grande volume de recursos que ainda não foram aplicados disponíveis no Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam). Mais uma audiência foi solicitada para tratar de outras obrigações também urgentes e relevantes.

Em nota, o Inea informou que, em março desse ano, iniciou a limpeza e o desassoreamento do Rio Quitandinha, no Centro de Petrópolis, e que para esse serviço foram disponibilizados seis caminhões, duas escavadeiras e uma retroescavadeira. A retirada de sedimentos também está sendo realizada no Canal da Rua Alice Herve e no Canal da Rua Doutor Paulo Herve.



Em relação à audiência do dia 23, o órgão ressaltou que apresentou essas ações de limpeza dos rios, além da macrodrenagem no Centro Histórico, ao Ministério Público. Disse também que levantou a possibilidade de incrementar as ações do Progrma Limpa Rio na região. O Inea conclui se comprometendo a submeter ao Fecam um projeto que visa a contratação de mais maquinários para a limpeza dos rios de Petrópolis.

Já a Prefeitura de Petrópolis informou que já trocou centenas de manilhas que foram danificadas por conta das chuvas e "promove, de forma contínua, a desobstrução de bueiros e redes de águas pluviais por toda a cidade. Em relação à dragagem, a Prefeitura, por meio da Comdep, assumiu o serviço no Centro Histórico, mesmo sem ser de sua responsabilidade, uma vez que o Inea não tinha condições de fazer a dragagem de forma ampla".