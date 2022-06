O programa foi idealizado pela Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM) - Divulgação

Rio- A cidade de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, passa a contar, a partir desta segunda-feira (27), com um novo programa de segurança pública, a Patrulha Rural – Protetores do Campo. Participaram do lançamento o subsecretário da Secretaria de Estado da Polícia Militar, o coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa, e a prefeita da cidade, Francimara Barbosa Lemos.



Idealizada pela SEPM, a Patrulha foi criada para reforçar a segurança no meio rural, além de coibir furtos e outras ilegalidades. Só em 2021, as regiões Norte e Noroeste do estado registraram 53,44% das ocorrências de furtos no interior de propriedade rurais.



O programa, que será capitaneado pelo 8º BPM (Campos dos Goytacazes), vai atuar a partir de uma rede de proteção que integrará os batalhões que atendem as áreas do interior do estado, grandes e pequenos proprietários de terra e população local. Além disso, os agentes, capacitados por especialista da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs), atuarão de forma preventiva em ações de monitoramento e no planejamento de ações estratégias.

Para a conscientização da população, o projeto vai distribuir uma cartilha contendo informações de segurança. Cada propriedade cadastrada receberá também um código de identificação exclusivo, que será exibido em uma placa na entrada da propriedade.

Seguindo um planejamento técnico, o programa Patrulha Rural - Protetores do Campo será estendido para outras regiões do interior do estado.