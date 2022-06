Aumento de 77% dos casos de Covid-19 em apenas 14 dias em Bom Jardim - Divulgação

Aumento de 77% dos casos de Covid-19 em apenas 14 dias em Bom JardimDivulgação

Publicado 27/06/2022 17:58 | Atualizado 27/06/2022 18:39

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta segunda-feira (27), a confirmação de 9.194 novos casos e 23 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.325.377 casos e 74.076 óbitos.

A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em 5h30. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de 8h30.

A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas. Apesar disso, o Painel mostra que 3.238 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 2.201.487 pacientes se recuperaram da doença.

70% dos cariocas acima dos 18 anos já tomaram dose de reforço da vacina

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) informou, nesta segunda-feira (27), que 70% dos cariocas com 18 anos ou mais já tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Agora, toda a população com 12 anos ou mais, que tomou a segunda dose do imunizante há pelo menos quatro meses, deve receber a dose de reforço.

As pessoas acima dos 40 anos e trabalhadores de saúde com 18 anos ou mais, que tomaram o primeiro reforço há quatro meses, devem tomar outra dose de reforço. As unidades seguem aplicando a primeira e segunda doses da vacina, considerando o intervalo a partir da data da primeira aplicação.

Se a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi Janssen:

– Quem tem de 18 a 39 anos deve tomar duas doses de reforço (total = 3 doses)

– Quem tem 40 anos ou mais deve tomar três doses de reforço (total = 4 doses)

– O intervalo entre as doses é de dois meses entre a dose inicial e o primeiro reforço e quatro meses entre os reforços seguintes