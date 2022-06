Policiais apreendem material roubado em posto de combustível no Méier - Divulgação / PMERJ

Policiais apreendem material roubado em posto de combustível no MéierDivulgação / PMERJ

Publicado 27/06/2022 17:25 | Atualizado 27/06/2022 17:33

Rio - Um homem foi preso após trocar tiros com policiais militares na noite do último domingo (26). Segundo a PM, ele teria envolvimento em um assalto a um posto de combustíveis na Rua Cachambi, no Méier, Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, policiais do Bairro Presente foram informados que criminosos roubaram uma loja de conveniência do posto, e fugiram pela Avenida Dom Hélder Câmara em direção à comunidade do Jacaré, na Zona Norte.

Os agentes fizeram um cerco e encontraram o carro dos suspeitos. Segundo a polícia, ao se aproximarem do veículo, os assaltantes dispararam e houve confronto. Após o tiroteio, os criminosos abandonaram dois carros e um dos suspeitos foi preso.

No interior dos automóveis, foram encontrados uma caixa de som roubada, um simulacro de fuzil, 10 litros de chopp, uma garrafa de whisky e aproximadamente 1.200 latas e garrafas de cerveja de diversas marcas. A mercadoria apreendida, que estava avaliada em R$ 5 mil, foi encaminhada para a 23ª DP (Méier), onde a ocorrência foi registrada.

Na delegacia, foi constatado que os veículos tinham placas frias, ou seja, não eram identificadas no Detra.RJ. A Polícia Civil informou que os veículos podem ter sido usados em um assalto a outro posto de combustíveis no bairro de Ramos, na Zona Norte, na madrugada de sábado (25).

Imagens nas redes sociais mostram assaltantes praticando o roubo em Ramos, obrigando clientes e funcionários de uma loja de conveniência a levarem o material roubado até os carros.

Sobre o assalto em Ramos, a PM informou que nenhum registro foi feito na delegacia da área, e que só foi descoberto o roubo no momento da prisão do assaltante no Méier.



Procurada, a 23ª DP, disse que o caso foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso). O delegado titular da 21ª DP, Hilton Alonso, informou que a delegacia apenas fez o auto de prisão em flagrante, cabendo a DP do local à continuidade das investigações.