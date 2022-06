Com a dupla foram encontraram quatro mil pedra de crack e uma moto clonada - Reprodução

Publicado 27/06/2022 15:57 | Atualizado 27/06/2022 16:09

Rio – Agentes do 21º BPM (São João de Meriti) prenderam, no domingo (26), dois homens em uma moto suspeitos por venda de drogas no bairro Jardim Novo, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, os dois suspeitos, que não tiveram a identidade divulgada, estavam com 4 mil pedras de crack e a moto em que estavam era clonada.



Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam um patrulhamento de rotina pela região quando, avistaram dois homens em atividade suspeita em uma moto. Ao abordarem a dupla, foi constatado estarem vendendo drogas pela região.



A ocorrência foi apresentada na 54ª DP (Belford Roxo).