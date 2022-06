Pessoas com 40 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço contra a covid-19 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/06/2022 12:51

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) informou, nesta segunda-feira (27), que 70% dos cariocas com 18 anos ou mais já tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Agora, toda a população com 12 anos ou mais, que tomou a segunda dose do imunizante há pelo menos quatro meses, deve receber a dose de reforço.

As pessoas acima dos 40 anos e trabalhadores de saúde com 18 anos ou mais, que tomaram o primeiro reforço há quatro meses, devem tomar uma outra dose de reforço. As unidades seguem aplicando a primeira e segunda doses da vacina, considerando o intervalo a partir da data da primeira aplicação.

Se a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi Janssen:

– Quem tem de 18 a 39 anos deve tomar duas doses de reforço (total = 3 doses)

– Quem tem 40 anos ou mais deve tomar três doses de reforço (total = 4 doses)

– O intervalo entre as doses é de dois meses entre a dose inicial e o primeiro reforço e quatro meses entre os reforços seguintes

Município mantém vacinação contra a gripe

A SMS-Rio também divulgou que a vacinação contra a gripe vai continuar na cidade, enquanto durar o estoque das vacinas. No atual momento, todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem se imunizar.

Vale frisar que, no inverno, por conta das características climáticas desta época do ano, com temperaturas mais baixas e ambientes mais fechados, as infecções respiratórias, como a influenza, podem se disseminar com maior frequência. Por conta disso, a vacinação é importante para evitar as complicações decorrentes da doença, principalmente em grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças mais novas.

Dois milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a Covid-19 no Estado

A Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgou um levantamento na última quinta-feira (23), onde aponta que cerca de dois milhões de fluminenses acima de 5 anos ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a covid-19. Além disso, o estudo revelou que mais de 1,5 milhão não retornaram aos postos de saúde para receber a segunda dose até a última semana.

Os dados registrados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações mostram que o número de pessoas com doses de reforço atrasadas é ainda maior. Dos 12 milhões de fluminenses maiores de 18 anos com esquema vacinal primário completo, apenas 6 milhões voltaram para tomar a primeira dose do reforço.