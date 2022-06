Carro foi atingido por dois tiros - Divulgação

Publicado 27/06/2022 15:18 | Atualizado 27/06/2022 15:24

Rio - Depois de ter o seu carro atingido por quatro disparos no último sábado (25), por volta das 18h40, o vereador Luciano Vieira (Avante) aguarda o resultado das investigações da 39ª DP (Pavuna) para saber se o que ocorreu foi uma tentativa de assalto ou um atentado. Luciano estava indo cumprir uma agenda em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio e cortou caminho por dentro do bairro Barros Filho, Zona Norte, quando foi alvejado. A perícia foi feita no veículo e a vítima e testemunhas foram ouvidas pela polícia.

"O meu amigo estava dirigindo para mim nesse dia. Eu tinha passado na minha casa, na Pavuna, Zona Norte do Rio, e decidi cortar caminho por dentro do bairro Barros Filho, para evitar o engarrafamento na Avenida Brasil", contou Luciano. "Quando subimos uma rua, fomos alvejados por duas pessoas de moto. Foi tudo muito rápido, quatro tiros no total. Dois atingiram o carro e os outros dois não. Por sorte, a blindagem do carro nos protegeu", completou.

O vereador, que é pré-candidato a deputado federal, explicou que no momento não houve uma abordagem, apenas gritos mandando parar o carro e os tiros em seguida. "Quando eles mandaram parar, logo depois alvejaram e o meu amigo, que estava na direção, acelerou. Eu não sei se foi algum atentado ou um assalto, não tem como confirmar nada", explicou. "Eu estou na rua todos os dias, minha base eleitoral é muito próxima a comunidade, são bairros como Pavuna, Costa Barros, Guadalupe, Anchieta, basicamente lugares com mais comunidade no Rio. É muita insegurança", declarou. "Está tudo muito perigoso na rua. Isso está acontecendo direto com autoridades e políticos, sem contar com as pessoas em geral. Parece que de uns tempos para cá a segurança só piorou", concluiu.

Luciano disse que ainda não descobriram os autores dos disparos. A Polícia Civil informou que, além de ter escutado a vítima e testemunhas, também foram recolhidas imagens de câmeras de segurança para esclarecer a motivação e quem foi o responsável. A investigação segue em andamento.