Praia da Barra da Tijuca, no Posto 1, tem sinalização no mar - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 27/06/2022 13:25

Rio - Cariocas não gostam de dias nublados, mas vão ter que se adaptar ao longo dessa semana. A previsão é de que o céu fique de parcialmente nublado a nublado, porém não há previsão de chuva. Mesmo com a chegada do inverno, os termômetros podem chegar a marcar 31º C durante a semana.

Na segunda-feira (27), as temperaturas permanecem estáveis e a máxima é de 25°C. Segundo o Alerta Rio, o transporte de umidade do oceano influenciou o tempo na cidade do Rio de Janeiro, causando chuva durante a manhã. Mas, ainda assim, as condições não afastaram os cariocas da praia. Embora a faixa de areia estivesse vazia, a orla contava com algumas pessoas praticando atividades, como andar de bicicleta.

Na terça-feira (28), o céu pode chegar a ficar claro, mas os termômetros devem marcar a mínima da semana, chegando a 12ºC. A máxima no dia será de 28ºC.

Ao contrário de terça, a quarta-feira (29) chega com a máxima da semana: 31ºC, mas pode ser de 14ºC. A atenção neste dia é para os ventos, que vão estar de moderados (entre 18,5km/h a 51,9 km/h) a

ocasionalmente fortes (entre 52 km/h até 76 km/h).

Na quinta (30), há um declínio nos termômetros, que marcam entre 27ºC e 15ºC. O céu fica nublado. Já na sexta-feira (1º), o tempo abre e a temperatura varia entre 28ºC e 13ºC.