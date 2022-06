Inscrições devem ser feitas até o dia 8 de julho diretamente na Escola Polo - Divulgação

Publicado 27/06/2022 16:51

Rio - Já pensou se as crianças pudessem ir à escola mesmo nas férias? O que pode soar como mais aulas e tarefas é, na verdade, uma oportunidade para que elas se divirtam e aprendam de maneira lúdica. Essa é a proposta do "Escola de Férias", programa ofertado pela Secretaria Municipal de Educação. O projeto oferecerá aos alunos da pré-escola ao ensino Fundamental II oficinas de inovação e tecnologia, dança, música, art, entre outras atividades, além de alimentação.





As atividades acontecerão entre os dia 11 e 15 de julho, das 8h30 às 12h, e as inscrições vão até o dia 8 de julho. Para participar, os responsáveis devem, antes de tudo, emitir uma autorização no site http://multirio.rio.rj.gov.br/edf/login.php e preencher um pequeno formulário com a matrícula e a data de nascimento do aluno. Com o passe em mãos, basta inscrever o estudante diretamente na escola polo (confira a lista abaixo).

"O programa 'Escola de Férias' é importante para recuperação e fortalecimento do vínculo escolar e, também, é uma opção para a prática de atividades esportivas, culturais e educacionais para os alunos da rede municipal de ensino durante o recesso escolar. Além disso, o programa oferta alimentação para as crianças e é um espaço seguro para quem não tem possibilidade de fazer outras atividades durante esse período", pontuou Antoine Lousao, secretário municipal de Educação.



Escolas Polo



EM Edmundo Bittencourt

Endereço: Rua Lopes Trovão 287, Benfica.



EM Estados Unidos

Endereço: Rua Itapiru 453, Catumbi.



EM Presidente Arthur Da Costa e Silva

Endereço: Rua Assunção 257, Botafogo.



Ciep Presidente Tancredo Neves

Endereço: Rua do catete 77, Catete.



EM Presidente João Goulart

Endereço: Rua Barão de Mesquita 850, Tijuca.



Ciep Doutor Bento Rubião

Endereço: Estrada da Gávea, Rocinha.



EM Cívico-Militar Carioca General Abreu

Endereço: Rua Conde de Porto Alegre 301, Rocha.



EM José Eduardo de Macedo Soares

Endereço: Rua Mário Piragibe 41, Lins de Vasconcelos.



Ciep Coronel Sarmento

Endereço: Estrada do Itararé 1071, Bonsucesso.



EM Dilermando Cruz

Endereço: Av. Teixeira de Castro 407, Ramos.



EM Conde de Agrolongo

Endereço: Rua Conde de Agrolongo 1246, Penha.



Ciep Deputado José Carlos Brandão Monteiro

Endereço: Rua São Vicente De Paula 625, Penha.



Ciep Graciliano Ramos

Endereço: Rua Jorge Lacerda, S/Nº, Jardim América.



EM Itália

Endereço: Av. dos Italianos 992, Rocha Miranda.



EM Oswaldo Teixeira

Endereço: Rua Milão 95, Quintino.



EM Mato Grosso

Endereço: Rua Miranda e Brito 119, Irajá.



EM Antenor Nascentes

Endereço: Rua Romeu Casagrande 37, Anchieta.



EM Zilda Nunes da Costa

Endereço: R. Iguaba Grande, 370, Pavuna.



EM Prefeito Marcos Tamoyo

Endereço: R. Ary Villar S/N, Pavuna.



EM Lincoln Bicalho Roque

Endereço: Rua Iperó, S/N Curicica.



EM Gastão Monteiro Moutinho

Endereço: Rua dos Físicos 520, Taquara.



EM Professor Carlos Delgado de Carvalho

Endereço: Rua Senador Rui Carneiro 5, Recreio.



Ciep Almir Bonfim de Andrade

Endereço: Rua Porto Santana, Vila Valqueire.



Ciep Frei Veloso

Endereço: Rua Franklin Távora, Realengo.



Ciep Maestrina Chiquinha Gonzaga

Endereço: Estrada do Engenho, Bangu.



EM Professor Ivan Rocco Marchi

Endereço: Av Brasil, S/N Deodoro.



EM Professor Lauro Travassos

Endereço: Estrada da Cancela Preta 1797, Padre Miguel.



Ciep Raymundo Ottoni de Castro Maya

Endereço: Rua Moranga S/N, Campo Grande.



EM Moacyr Scliar

Endereço: Rua Murilo Alvarenga S/N, Inhoaíba.



Ciep Engenheiro Wagner Gaspar Emery

Endereço: Av Cesário de Melo 7431, Inhoaíba.



Ciep Francisco Cavalcante Pontes de Miranda

Endereço: Estrada Moriçaba S/N, Campo Grande.



EM Liberdade

Endereço: Av. João XXIII S/N, Santa Cruz.



Ciep Roberto Morena

Endereço: Av Cesário de Melo 11485, Paciência.



EM Paralimpíadas Rio 2016

Endereço: Estrada de Sepetiba S/N, Sepetiba.



Ciep Hildebrando de Araujo Goes

Endereço: Estrada da Pedra S/N, Guaratiba.



EM Leonel Azevedo

Endereço: Rua Luis Sá S/N, Moneró.



EM Anita Garibaldi

Endereço: Estrada Maracajás 1294, Galeão